В Тбилиси умер израильский журналист и политолог Давид Эйдельман

2 июня в Тбилиси умер известный израильский журналист, блогер, культуролог, политический и общественный деятель Давид Эйдельман. Ему было 57 лет.

Когда будут похороны в Израиле, пока неизвестно.

Давид Эйдельман родился в 1968 году в Молдавской ССР. В 1996 году репатриировался из Узбекистана в Израиль. До репатриации преподавал в школе, Институте усовершенствования учителей и Бухарском госуниверситете. Работал с Корпусом мира во время гражданской войны в Таджикистане. В Израиле: с 1996 по 1998 год исследователь Института массовой миграции. С 1998 года работал в сфере политического консультирования, в 1999 и 2001 годах был в предвыборном штабе Эхуда Барака. В 2000-2003 годах - в правозащитной организации "Ядид". В 2003 году сотрудничал с предвыборным штабом Ариэля Шарона. В 2004-2005 годах был парламентерским помощником и советником председателя партии "Алия" Михаила Нудельмана. В 2005-2008 годах – пресс-секретарь партии "Кадима". В качестве политического консультанта и лоббиста работал в предвыборных кампаниях в Украине и странах бывшего СССР. Оказывал консультационные услуги политическим и бизнес-структурам в США, Франции и ЮАР.