ЦАХАЛ: за сутки израильские ВВС атаковали десятки целей в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает операцию "Колесницы Гидеона" в Газе. За последние сутки израильские ВВС атаковали десятки целей в секторе.

Среди атакованных целей: группы боевиков, здания военного назначения, туннели, склады оружия и другая террористическая инфраструктура.

Одновременно наземные силы ЦАХАЛа действуют по всему сектору Газы, уничтожая террористов и тайники с оружием, а также инфраструктуру боевиков на земле и под землей.