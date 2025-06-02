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Израиль

ЦАХАЛ: за сутки израильские ВВС атаковали десятки целей в Газе

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 июня 2025 г., 13:40 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 13:46
ЦАХАЛ: за сутки израильские ВВС атаковали десятки целей в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает операцию "Колесницы Гидеона" в Газе. За последние сутки израильские ВВС атаковали десятки целей в секторе.

Среди атакованных целей: группы боевиков, здания военного назначения, туннели, склады оружия и другая террористическая инфраструктура.

Одновременно наземные силы ЦАХАЛа действуют по всему сектору Газы, уничтожая террористов и тайники с оружием, а также инфраструктуру боевиков на земле и под землей.

Израиль
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