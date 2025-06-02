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Израиль

GHF: планируется открытие еще четырех пунктов раздачи продуктов в Газе

Газа
время публикации: 02 июня 2025 г., 12:21 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 12:30
GHF: планируется открытие еще четырех пунктов раздачи продуктов в Газе
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Группа Gaza Humanitarian Foundation (GHF), управляющая центрами распределения гуманитарной помощи в секторе Газы, сообщила, что 2 июня на пункте раздачи в Таль ас-Султане в Рафиахе было роздано 20160 коробок с едой.

Также руководство GHF сообщает, что планируется открыть четыре дополнительных центра распределения помощи, в том числе в северной части сектора Газы.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет, что с 27 мая по 2 июня в результате действий ЦАХАЛа на пунктах выдачи помощи были убиты 52 человека, 340 получили ранения и травмы. ЦАХАЛ эту информацию опровергает и заявляет о своей непричастности к подобным инцидентам. По версии ЦАХАЛа, в таким инцидентам причастны ХАМАС и боевики других группировок. При этом ХАМАС пытается саботировать раздачу помощи не через структуры UNRWA и провоцирует панические настроения.

Ранее ХАМАС и "Исламский джихад" объявили "предателями" тех, кто попытается сотрудничать с Израилем и США в рамках GHF.

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