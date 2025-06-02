Подозреваемый в убийстве жены в Бат-Яме спрыгнул с крыши

В течение почти девяти часов полиция вела переговоры с жителем Бат-Яма, который забрался на крышу после того, как было обнаружено тело его зарезанной жены. По сообщению соседей, убийству женщины предшествовало шумное выяснение отношений.

По сообщению пожарно-спасательной службы, около 18:00 мужчина спрыгнул с крыши. Полиция сообщила о смерти подозреваемого: он покончил с собой, прыгнув с высоты четвертого этажа.

Полиция сообщила, что в течение долгих часов предпринимались серьезные усилия для того, чтобы убедить мужчину сдаться добровольно. Мужчина сидел на краю крыши и угрожал спрыгнуть вниз.

С ним разговаривали члены его семьи, пытаясь убедить его не совершать самоубийство, параллельно с этим бойцы полицейского спецподразделения готовились к тактической операции по его захвату.

Подозреваемый не шел на сотрудничество, и в конечном счете решил осуществить задуманное и прыгнул с крыши. Его смерть констатировали медики.

Напомним, утром в понедельник, 2 июня, в Бат-Яме была убита женщина в возрасте 48 лет. Ее тело со следами ножевых ранений было найдено в квартире. Подозреваемым в убийстве полиция назвала ее мужа, с которым у нее в последнее время был конфликт.

По сообщению СМИ, речь идет о семье русскоговорящих репатриантов. Около двух недель назад мужчина ушел из дома в связи с конфликтом с женой.

Сайт Walla пишет, что муж убил жену, с которой прожил более 20 лет. У пары есть взрослые дети. 17-летняя дочь, жившая с родителями, в момент убийства находилась в квартире вместе с собакой. По словам соседей, никогда прежде они не слышали ни ругани, ни драк в этой семье.