В Бат-Яме убита женщина
время публикации: 02 июня 2025 г., 09:47 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 10:04
Утром 2 июня в Бат-Яме в квартире жилого дома было найдено тело женщины примерно 40 лет со следами ранений.
Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этой женщины.
Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.
По версии следствия, причиной убийства стала ссора между мужчиной и женщиной.
Это третье убийство в Израиле за сегодняшний день.
Ссылки по теме