В Бат-Яме убита женщина

Утром 2 июня в Бат-Яме в квартире жилого дома было найдено тело женщины примерно 40 лет со следами ранений.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этой женщины.

Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

По версии следствия, причиной убийства стала ссора между мужчиной и женщиной.

Это третье убийство в Израиле за сегодняшний день.