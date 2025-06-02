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Израиль

В Бат-Яме убита женщина

время публикации: 02 июня 2025 г., 09:47 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 10:04
В Бат-Яме убита женщина
Пресс-служба МАДА
В Бат-Яме убита женщина
Пресс-служба полиции Израиля

Утром 2 июня в Бат-Яме в квартире жилого дома было найдено тело женщины примерно 40 лет со следами ранений.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этой женщины.

Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

По версии следствия, причиной убийства стала ссора между мужчиной и женщиной.

Это третье убийство в Израиле за сегодняшний день.

Израиль
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