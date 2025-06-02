x
02 июня 2025
|
последняя новость: 05:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 июня 2025
|
02 июня 2025
|
последняя новость: 05:41
02 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Стрельба в Лоде, убит молодой мужчина

Мада
Криминал в арабском секторе
Полиция
Убийства
время публикации: 02 июня 2025 г., 03:28 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 05:24
Стрельба в Лоде, убит молодой мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 2 июня в Лоде в результате нападения с применением огнестрельного оружия был смертельно ранен мужчина примерно 20 лет. Парамедики службы "Маген Давид Адом" пытались его реанимировать, но в итоге констатировали смерть.

Еще один раненый, примерно 25 лет, в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

Полиция заявляет об очередном конфликте в арабской общине. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook