Стрельба в Лоде, убит молодой мужчина

В ночь на 2 июня в Лоде в результате нападения с применением огнестрельного оружия был смертельно ранен мужчина примерно 20 лет. Парамедики службы "Маген Давид Адом" пытались его реанимировать, но в итоге констатировали смерть.

Еще один раненый, примерно 25 лет, в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

Полиция заявляет об очередном конфликте в арабской общине. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.