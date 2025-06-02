x
02 июня 2025
|
последняя новость: 05:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 июня 2025
|
02 июня 2025
|
последняя новость: 05:41
02 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 2 июня: понижение температуры, местами слабый дождь

Погода
Дожди
время публикации: 02 июня 2025 г., 05:41 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 05:46
Прогноз погоды в Израиле на 2 июня: понижение температуры, местами слабый дождь
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 2 июня, температура понизится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможен моросящий дождь на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 15-23 градусов, в Тель-Авиве – 21-25, в Хайфе – 20-23, в Эйлате – 24-35, в Беэр-Шеве – 18-27, в Мицпе-Рамоне – 17-27, на побережье Мертвого моря – 23-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-25, в Ариэле – 17-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-28, на Голанских высотах – 16-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

Во вторник-субботу ожидается постепенное повышение температуры.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook