x
02 июня 2025
|
последняя новость: 23:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 июня 2025
|
02 июня 2025
|
последняя новость: 23:58
02 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Умер бизнесмен Моше Талански – фигурант дела о "денежных конвертах" Ольмерта

Коррупция
время публикации: 02 июня 2025 г., 23:43 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 23:47
Умер бизнесмен Моше Талански – фигурант дела о "денежных конвертах" Ольмерта
Photo by /FLASH90 20/1/13 צילום:רוני שיצר

Предприниматель Моше (Морис) Талански скончался в возрасте 92 лет. Израильтянам Талански известен, прежде всего, как фигурант дел о коррупции против бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, так называемого "дела о денежных конвертах".

Моше Талански, уроженец Нью-Йорка, среди прочего, занимался сбором средств для еврейских организаций, у него были обширные связи с политиками как в Израиле, так и в США. Он выступал в качестве свидетеля на судебном процессе против Эхуда Ольмерта, сообщив, что передавал бывшему премьеру деньги наличными, когда Ольмерт занимал пост мэра Иерусалима.

Эти деньги Эхуд Ольмерт использовал на личные нужды, в том числе для финансирования отпуска, покупки сигар и ручек. Судебный процесс длился около четырех лет, и по его результатам Эхуд Ольмерт был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 05 сентября 2011

Адвокаты Ольмерта: министр Неэман в 1999 году назвал деньги Талански законными
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 июня 2011

Ольмерт обвиняет во всем Ури Месера: "Это он брал деньги у Моше Талански"
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 июня 2011

Ольмерт отрицает, что брал ссуду у Талански: "Его подговорили следователи"
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 05 октября 2010

Свидетель: Талански пустился в пляс, узнав, что Ольмерт стал премьер-министром