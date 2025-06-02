Умер бизнесмен Моше Талански – фигурант дела о "денежных конвертах" Ольмерта

Предприниматель Моше (Морис) Талански скончался в возрасте 92 лет. Израильтянам Талански известен, прежде всего, как фигурант дел о коррупции против бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, так называемого "дела о денежных конвертах".

Моше Талански, уроженец Нью-Йорка, среди прочего, занимался сбором средств для еврейских организаций, у него были обширные связи с политиками как в Израиле, так и в США. Он выступал в качестве свидетеля на судебном процессе против Эхуда Ольмерта, сообщив, что передавал бывшему премьеру деньги наличными, когда Ольмерт занимал пост мэра Иерусалима.

Эти деньги Эхуд Ольмерт использовал на личные нужды, в том числе для финансирования отпуска, покупки сигар и ручек. Судебный процесс длился около четырех лет, и по его результатам Эхуд Ольмерт был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения.