Полиция считает взрыв в Джальджулии "производственной аварией"

По данным предварительного расследования взрыва автомобиля в Джальджулии, жертвами которого стали двое мужчин, полиция склоняется к версии, что взорвалась взрывчатка, которую преступные элементы перевозили в машине.

Полицейские саперы сделали вывод, что бомба не была укреплена на внешнюю часть автомобиля, как обычно происходит при криминальных терактах, а находилась в салоне. Таким образом, речь идет о "несчастном случае на рабочем месте".

Расследованием инцидента, в результате которого погибли два человека, и проезжавший рядом на велосипеде ребенок получил ранения, занимается центральное подразделение полиции.