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Израиль

Полиция считает взрыв в Джальджулии "производственной аварией"

Криминал в арабском секторе
Полиция
Расследование
время публикации: 02 июня 2025 г., 23:23 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 23:28
Полиция считает взрыв в Джальджулии "производственной аварией"
Пресс-служба полиции Израиля

По данным предварительного расследования взрыва автомобиля в Джальджулии, жертвами которого стали двое мужчин, полиция склоняется к версии, что взорвалась взрывчатка, которую преступные элементы перевозили в машине.

Полицейские саперы сделали вывод, что бомба не была укреплена на внешнюю часть автомобиля, как обычно происходит при криминальных терактах, а находилась в салоне. Таким образом, речь идет о "несчастном случае на рабочем месте".

Расследованием инцидента, в результате которого погибли два человека, и проезжавший рядом на велосипеде ребенок получил ранения, занимается центральное подразделение полиции.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июня 2025

Взрыв автомобиля в Джальджулии: двое мужчин погибли на месте