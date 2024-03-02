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    Израиль

    Бени Ганц летит в Вашингтон, не согласовав поездку с Нетаниягу

    время публикации: | последнее обновление:
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    Лидер
    Yonatan Sindel/Flash90

    Глава партии "Махане Мамлахти" и министр чрезвычайного правительства Бени Ганц в воскресенье, 3 марта, летит в Вашингтон, где ему предстоит серия встреч.

    По информации сайта Ynet, в Вашингтоне Бени Генц встретится с вице-президентом США Камалой Харрис, советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, членами Конгресса от Республиканской и Демократической партий, а также с лидерами Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC).

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    Из окружения министра сообщили, что Ганц по собственной инициативе в пятницу проинформировал о предстоящей поездке премьер-министра, "чтобы обсудить главные положения, которые нужно озвучить на встречах". После США он полетит в Великобританию, ожидается, что в Израиль он вернется в ближайшую среду.

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    Ynet отмечает, что Ганц летит на деньги своей партии, а не на средства из бюджета.

    В окружении Нетаниягу заявили, что премьер-министр негодовал по поводу того, что поездка не была согласована с ним заранее. "Нетаниягу заявил Ганцу, что в Израиле есть только один глава правительства", – цитирует Ynet источник в окружении Нетаниягу.

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    13-й телеканал передал, что Нетаниягу запретил поездку Ганца, но глава "Махане Мамлахти" не намерен менять свои планы, и поездка состоится.

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