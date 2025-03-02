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Израиль

Возле Бейт-Дагана автомобиль сбил мотоциклиста, пострадавший в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 02 марта 2025 г., 14:59 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 14:59
Возле Бейт-Дагана автомобиль сбил мотоциклиста, пострадавший в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о ДТП между легковым автомобилем и мотоциклом на шоссе 412 возле Бейт-Дагана.

Мотоциклист получил множественные травмы, после оказания неотложной помощи он был отправлен в больницу в тяжелом состоянии.

Водитель машины травмирован легко, он также был отправлен в больницу.

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