Правительство утвердило назначение нового главы Управления "Ткума"

На воскресном заседании правительства было утверждено назначение Авиада Фридмана на пост Управления "Ткума" ("Возрождение"), отвечающего за восстановление населенных пунктов в приграничных районах.

Авиад Фридман обладает внушительным опытом работы в государственном и в частном секторах, ранее он занимал должности генерального директора министерства строительства, председателя совета директоров компании общественных центров "Матнасим" и многие другие.

Авиад Фридман в течение войны "Железные мечи" провел более 300 дней на резервистской службе как на севере, так и на юге Израиля. Ему предстоит руководить процессом восстановления и модернизации населенных пунктов "зоны противостояния" в сотрудничестве с министерствами и органами местной власти.