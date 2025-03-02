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Израиль

Правительство утвердило назначение нового главы Управления "Ткума"

Правительство
Назначения
время публикации: 02 марта 2025 г., 14:40 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 14:40
Правительство утвердило назначение нового главы Управления "Ткума"
Noam Revkin Fenton/Flash90

На воскресном заседании правительства было утверждено назначение Авиада Фридмана на пост Управления "Ткума" ("Возрождение"), отвечающего за восстановление населенных пунктов в приграничных районах.

Авиад Фридман обладает внушительным опытом работы в государственном и в частном секторах, ранее он занимал должности генерального директора министерства строительства, председателя совета директоров компании общественных центров "Матнасим" и многие другие.

Авиад Фридман в течение войны "Железные мечи" провел более 300 дней на резервистской службе как на севере, так и на юге Израиля. Ему предстоит руководить процессом восстановления и модернизации населенных пунктов "зоны противостояния" в сотрудничестве с министерствами и органами местной власти.

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