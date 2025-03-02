Авария на шоссе 4404: женщина в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступил сообщение о столкновении двух автомобилей на шоссе 4404 неподалеку от поселка Элиэзер.

Парамедики и фельдшеры МАДА оказали неотложную помощь на месте происшествия 56-летней женщине с травмами спины и конечностей: в тяжелом состоянии она была эвакуирована в больницу "Шиба".

Еще одному пострадавшему была оказана помощь на месте, он получил легкие травмы, и госпитализация ему не потребовалась.