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Израиль

Авария на шоссе 4404: женщина в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 02 марта 2025 г., 19:09 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 19:13
Авария на шоссе 4404: женщина в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступил сообщение о столкновении двух автомобилей на шоссе 4404 неподалеку от поселка Элиэзер.

Парамедики и фельдшеры МАДА оказали неотложную помощь на месте происшествия 56-летней женщине с травмами спины и конечностей: в тяжелом состоянии она была эвакуирована в больницу "Шиба".

Еще одному пострадавшему была оказана помощь на месте, он получил легкие травмы, и госпитализация ему не потребовалась.

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