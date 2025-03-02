Источники: танки ЦАХАЛа обстреливают цели в восточной части Газы

Источники в Газе сообщают, что утром 2 марта израильские танки обстреляли цели в восточной части сектора Газы, на юге и в центре сектора. Судя по всему, речь идет о предупредительном огне, а не о возобновлении активных боевых действий.

Сообщается, что танки ЦАХАЛа обстреляли цели к востоку от Джухар ад-Дика и Аль-Бурейджа, в центре сектора, а также цели к востоку от Аль-Карары и Абасана, восточней Хан-Юниса, на юге сектора.

Пресс-служба ЦАХАЛа эту информацию не комментирует.