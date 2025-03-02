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Израиль

ХАМАС отвергает "план Виткоффа": "Мы не отступим"

Газа
США
Заложники
ХАМАС
время публикации: 02 марта 2025 г., 06:39 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 06:47
ХАМАС отвергает "план Виткоффа": "Мы не отступим"
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Представитель руководства террористической организации ХАМАС Махмуд аль-Мардауи заявил агентству France-Presse, что движение требует реализации второй фазы сделки с Израилем.

Комментируя решение правительства Израиля принять "план Виткоффа" о прекращении огня в Газе на период Рамадана и Песаха при условии продолжения процесса "обмена пленными", аль-Мардауи сказал, что этот план сводится к тому, что Израиль "отказывается от подписанных им соглашений".

"Единственный способ добиться стабильности в регионе и вернуть пленных – это завершить реализацию соглашения, начав с реализации второй фазы. Мы настаиваем на этом, и мы от этого не отступим", – заявил Махмуд аль-Мардауи.

Отметим, что аль-Мардауи, представляющий ХАМАС за границей, давно не бывал в Газе. Но решения по сделке сейчас принимаются за пределами Газы.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2025

Израиль принял "план Виткоффа" о прекращении огня в Газе на период Рамадана и Песаха