Оппозиция вновь "вызвала" Нетаниягу в Кнессет

3 марта Кнессет проведет специальное пленарное заседание, посвященное вопросу о создании государственной следственной комиссии.

Оппозиции удалось собрать 40 подписей, необходимых для того, чтобы обязать премьер-министра участвовать в заседании Кнессета и выступить с ответом по обсуждаемому вопросу.

Биньямин Нетаниягу примет участие в заседании Кнессета после того, как завершит давать свидетельские показания в окружном суде Тель-Авива. На этой неделе глава правительства будет отвечать на вопросы адвоката два раза – 3 и 4 марта. Не исключено, что он попросит сократить допрос в понедельник из-за выступления в Кнессете.