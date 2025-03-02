Вооруженное нападение в Иерусалиме, раненая без сознания
время публикации: 02 марта 2025 г., 10:33 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 11:23
Утром 2 марта в Иерусалиме в районе Писгат-Зеэв было совершено вооруженное нападение на женщину 62 лет.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что раненая без сознания.
Раненая в тяжелом состоянии эвакуирована в больницу "Шаарей Цедек".
Полиция проводит расследование.
Пресс-служба полиции передает: мужчина примерно 30 лет напал на свою мать, ударил ее острым предметом и скрылся с места преступления. Ведется розыск подозреваемого.