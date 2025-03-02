Вооруженное нападение в Иерусалиме, раненая без сознания

Утром 2 марта в Иерусалиме в районе Писгат-Зеэв было совершено вооруженное нападение на женщину 62 лет.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что раненая без сознания.

Раненая в тяжелом состоянии эвакуирована в больницу "Шаарей Цедек".

Полиция проводит расследование.

Пресс-служба полиции передает: мужчина примерно 30 лет напал на свою мать, ударил ее острым предметом и скрылся с места преступления. Ведется розыск подозреваемого.