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Израиль

Вооруженное нападение в Иерусалиме, раненая без сознания

Мада
Иерусалим
время публикации: 02 марта 2025 г., 10:33 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 11:23
Вооруженное нападение в Иерусалиме, раненая без сознания
Пресс-служба МАДА

Утром 2 марта в Иерусалиме в районе Писгат-Зеэв было совершено вооруженное нападение на женщину 62 лет.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что раненая без сознания.

Раненая в тяжелом состоянии эвакуирована в больницу "Шаарей Цедек".

Полиция проводит расследование.

Пресс-служба полиции передает: мужчина примерно 30 лет напал на свою мать, ударил ее острым предметом и скрылся с места преступления. Ведется розыск подозреваемого.

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