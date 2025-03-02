Источники: ЦАХАЛ атакует цели в Газе, есть убитые и раненые
время публикации: 02 марта 2025 г., 10:14 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 10:18
Источники в Газе сообщают, что израильские военные обстреливают цели в северо-восточной и юго-восточной части сектора, есть убитые и раненые.
Сообщается, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель в Байт-Хануне, на севере сектора, двое убитых, есть раненые. Позже силы ЦАХАЛа вновь обстреляли цели в Байт-Хануне.
Поступала информация об обстреле цели в Шуджаийе, на востоке города Газа.
Также сообщалось, что в результате танкового обстрела в Аль-Джанине, на востоке Рафаха, юг сектора, был ранен местный житель.
Пресс-служба ЦАХАЛа эту информацию не комментирует.
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