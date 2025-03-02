Внимание, розыск: пропал 17-летний Илья Киц из Ашкелона

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 17-летний Илья Киц из Ашкелона. В конце минувшей недели его видели в Беэр-Шеве и в Кирьят-Гате.

Приметы пропавшего: рост 190 см, полный, черные волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Ашкелона по телефону 08-6771440.