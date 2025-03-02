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Израиль

Внимание, розыск: пропал 17-летний Илья Киц из Ашкелона

Полиция
Розыск
время публикации: 02 марта 2025 г., 16:17 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 16:27
Внимание, розыск: пропал 17-летний Илья Киц из Ашкелона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 17-летний Илья Киц из Ашкелона. В конце минувшей недели его видели в Беэр-Шеве и в Кирьят-Гате.

Приметы пропавшего: рост 190 см, полный, черные волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Ашкелона по телефону 08-6771440.

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