Адвокаты Нетаниягу представили суду список свидетелей в дни отсутствия премьер-министра

Адвокаты премьер-министра Биньямина Нетаниягу представили в окружной суд список свидетелей, которых они намерены пригласить для дачи показаний параллельно с показаниями главы правительства.

Прокуратура уже объявила, что возражает против того, чтобы некоторые из приглашенных давали показания одновременно с Нетаниягу. По мнению обвинителей, показания свидетелей могут повлиять на показания Биньямина Нетаниягу.

Помимо прочего, адвокаты попросили вызвать для дачи свидетельских показаний Ринат Сабан, входившую в группу следователей, которые допрашивали гендиректора минсвязи Шломо Фильбера.

Также адвокаты хотят получить показания нескольких дополнительных сотрудников полиции и Управления ценными бумагами.

Напомним, что суд обязал защиту представить список свидетелей защиты, которые будут давать показания в те дни, когда премьер-министр Биньямин Нетаниягу будет освобожден от дачи показаний.