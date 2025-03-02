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Израиль

Адвокаты Нетаниягу представили суду список свидетелей в дни отсутствия премьер-министра

Суд
Прокуратура
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 02 марта 2025 г., 10:51 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 10:51
Адвокаты Нетаниягу представили суду список свидетелей в дни отсутствия премьер-министра
Chaim Goldberg/Flash90

Адвокаты премьер-министра Биньямина Нетаниягу представили в окружной суд список свидетелей, которых они намерены пригласить для дачи показаний параллельно с показаниями главы правительства.

Прокуратура уже объявила, что возражает против того, чтобы некоторые из приглашенных давали показания одновременно с Нетаниягу. По мнению обвинителей, показания свидетелей могут повлиять на показания Биньямина Нетаниягу.

Помимо прочего, адвокаты попросили вызвать для дачи свидетельских показаний Ринат Сабан, входившую в группу следователей, которые допрашивали гендиректора минсвязи Шломо Фильбера.

Также адвокаты хотят получить показания нескольких дополнительных сотрудников полиции и Управления ценными бумагами.

Напомним, что суд обязал защиту представить список свидетелей защиты, которые будут давать показания в те дни, когда премьер-министр Биньямин Нетаниягу будет освобожден от дачи показаний.

Израиль
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