В одном из городов в центре Израиля обезврежено взрывное устройство

Полиция сообщает, что саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное в жилом квартале города в центре страны. Сотрудники управления отдела полиции по борьбе с особо опасными и международными преступлениями (ЯХБАЛ) проводят расследование.

Город в сообщении не указан.

Судя по тому, что не упомянута общая служба безопасности (ШАБАК), инцидент не расследуется как попытка теракта.