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Израиль

В одном из городов в центре Израиля обезврежено взрывное устройство

Полиция
время публикации: 02 марта 2025 г., 16:44 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 16:44
В одном из городов в центре Израиля обезврежено взрывное устройство
Moshe Shai/FLASH90

Полиция сообщает, что саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное в жилом квартале города в центре страны. Сотрудники управления отдела полиции по борьбе с особо опасными и международными преступлениями (ЯХБАЛ) проводят расследование.

Город в сообщении не указан.

Судя по тому, что не упомянута общая служба безопасности (ШАБАК), инцидент не расследуется как попытка теракта.

Израиль
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