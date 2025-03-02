В одном из городов в центре Израиля обезврежено взрывное устройство
время публикации: 02 марта 2025 г., 16:44 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 16:44
Полиция сообщает, что саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное в жилом квартале города в центре страны. Сотрудники управления отдела полиции по борьбе с особо опасными и международными преступлениями (ЯХБАЛ) проводят расследование.
Город в сообщении не указан.
Судя по тому, что не упомянута общая служба безопасности (ШАБАК), инцидент не расследуется как попытка теракта.