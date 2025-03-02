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Израиль

Демонстрация ультраортодоксов против призыва: пробки на шоссе 4

Полиция
Акции протеста
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 02 марта 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 16:33
Демонстрация ультраортодоксов против призыва: пробки на шоссе 4
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

В связи с незаконной акцией протеста против призыва ультрарелигиозных молодых людей в армию, организованной представителями радикальных религиозных движений на шоссе 4 рядом со въездом в Бней-Брак, в районе возникли автомобильные пробки.

"Харедим" перекрывают движение транспорту, выкрикивая оскорбления в адрес сотрудников полиции. Представитель полиции объявил демонстрацию незаконной и сообщил, что она будет разогнана.

В результате акции протеста шоссе 4 закрыто для движения транспорта от развязки Алуф Саде в северном направлении и от Эм а-Мошавот в южном направлении.

Полиция просит пользоваться альтернативными маршрутами.

Израиль
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