Демонстрация ультраортодоксов против призыва: пробки на шоссе 4

В связи с незаконной акцией протеста против призыва ультрарелигиозных молодых людей в армию, организованной представителями радикальных религиозных движений на шоссе 4 рядом со въездом в Бней-Брак, в районе возникли автомобильные пробки.

"Харедим" перекрывают движение транспорту, выкрикивая оскорбления в адрес сотрудников полиции. Представитель полиции объявил демонстрацию незаконной и сообщил, что она будет разогнана.

В результате акции протеста шоссе 4 закрыто для движения транспорта от развязки Алуф Саде в северном направлении и от Эм а-Мошавот в южном направлении.

Полиция просит пользоваться альтернативными маршрутами.