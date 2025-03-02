"Беэр-Шева, оккупированная Палестина": израильтянин получил ответ от британской компании

Житель Беэр-Шевы Зеэв Фрайман, решивший приобрести одежду у британской компании Bulk Workwear, столкнулся с проблемой при оформлении заказа – Зеэву и его жене Ольге не удавалось указать способ доставки.

Супруги списались с компанией, чтобы выяснить, в чем проблема. "Мы не осуществляем поставки в Палестину", – ответили им в Bulk Workwear. Тогда Ольга и Зеэв поинтересовались, осуществляется ли доставка в Израиль. Ответа не последовало.

Как пишет Фрайман на своей странице в социальной сети Facebook, через несколько дней, проверяя статус заказа, о обнаружил, что в графе адрес вместо Израиля значатся "оккупированные палестинские территории" – хотя Беэр-Шева находится в границах, признаваемых, в том числе, Великобританией.