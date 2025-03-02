ЦАХАЛ подтверждает авиаудар по цели в Газе. ХАМАС заявляет о пяти убитых за день

ЦАХАЛ подтверждает нанесение авиаудара по нескольким боевикам, которые заложили взрывное устройство около позиций израильских военные на севере сектора Газы.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет: с утра 2 марта в результате обстрелов ЦАХАЛа в секторе четверо убитых и пятеро раненых.

Ранее источники в Газе сообщали: БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели в районе Аль-Фарахин в Абасан аль-Кабире, к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора. Один убитый, один раненый.

Также сообщалось об одном убитом в результате снайперского обстрела в Рафахе, на юге сектора.

До того источники в Газе сообщали, что израильские военные обстреливают цели в северо-восточной и юго-восточной части сектора, есть убитые и раненые.

Сообщалось, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель в Байт-Хануне, на севере сектора, двое убитых, есть раненые. Позже силы ЦАХАЛа вновь обстреляли цели в Байт-Хануне.

Поступала информация об обстреле цели в Шуджаийе, на востоке города Газа.

Сообщалось, что в результате танкового обстрела в Аль-Джанине, на востоке Рафаха, юг сектора, был ранен местный житель.

Источники в Газе сообщали, что утром 2 марта израильские танки обстреляли цели в восточной части сектора Газы, на юге и в центре сектора. Судя по всему, речь идет о предупредительном огне, а не о возобновлении активных боевых действий.

Сообщается, что танки ЦАХАЛа обстреляли цели к востоку от Джухар ад-Дика и Аль-Бурейджа, в центре сектора, а также цели к востоку от Аль-Карары и Абасана, восточней Хан-Юниса, на юге сектора.