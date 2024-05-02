Вечером 2 мая была начата публикация имен участников традиционной церемонии зажжения факелов, проводимой в рамках празднования Дня Независимости Израиля. На текущий момент опубликованы имена тех, кто будет нести четыре из 12 факелов.

Факел от лица служб безопасности будут нести капитан ЦАХАЛа Шавит Бен-Моше, командир Южного округа полиции Израиля генерал-майор Амир Коэн, боец спецподразделения "Такила" общей службы безопасности ШАБАК А., и офицер службы внешней разведки "Мосад" М. Они были рекомендованы начальником генштаба ЦАХАЛа Герци а-Леви, генеральным инспектором полиции Яаковом Шабтаем, директором ШАБАКа Роненом Баром и директором "Мосада" Давидом Барнеа.

Бен-Моше, офицер десантной бригады, 7 октября вел бои в кибуцах Реим и Холит. Получив сообщение о гибели в бою своего брата, офицера спецназа генштаба, Бен-Моше продолжил участвовать в боевых действиях, был ранен, после лечения и восстановления вернулся в свою часть и принимал участие в боях в секторе Газы.

Коэн был первым старшим офицером сил безопасности, осознавшим масштаб вторжения. Он отдал приказ о подъеме всех имевшихся в наличии сил полиции и пограничной полиции, успевших создать заслоны на дорогах и предотвратить прорыв террористов за пределы Западного Негева. В Сдероте Коэн участвовал в бою в городском полицейском участке, был дважды ранен, но отказался покидать поле боя.

А., уже вышедший на пенсию, продолжал принимать участие в операциях ШАБАКа. 7 октября в качестве командира отделения спецназа "Такила" ликвидировал десятки террористов и спас десятки жителей поселка Кфар-Аза.

Г., нелегально бежавшая из Ирана, чтобы репатриироваться в Израиль, отвечает за вербовку агентов в Иране и проведение операций на вражеской территории. Завербованные ею агенты принимали участие в проведении операций "Мосада" против Ирана после 7 октября.

Факел служб спасения зажгут парамедик службы скорой помощи МАДА Ошрит Хадад, волонтер организации "Ихуд Ацала" доктор Тамар Шлезингер, волонтер организации ЗАКА Норит Ирен Коэн и командир пожарной бригады Йоэль Димри.

Хадад возглавила бригаду реанимобиля и выехала из Ашдода в зону боев, развернув на обочине полевой госпиталь, что позволило спасти десятки раненых. Доктор Шлезингер, работник центра психологической помощи "Хосен", в течение 12 часов вела телефонный разговор с Михаэлем и Амалией Идан, родители которых были убиты, а младшая сестра похищена. Коэн прочесывала сожженные дома в кибуцах в поисках тел погибших. Димри, находившийся в отпуске, приехал на работу, и со своей бригадой принимал участие в бою в полицейском участке Сдерота, под огнем террористов обеспечив бойцам спецназа возможность проникнуть на крышу здания, эвакуировать раненых и доставлять боеприпасы и снабжение.

Факел спасателей будут зажигать водитель минибуса из Рахата Юсеф Альзиадана, член отряда самообороны поселка Мивтахим раввин Шахар Буцхак, жительница поселка Ятед Насрин Юсеф, житель поселка Патиш Рами Давидьян.

Альзиадана вывез на своем минибусе, рассчитанном на 8 человек, более 30 участников фестиваля "Нова". Один из членов его семьи был убит, и четверо похищены террористами. Раввин Бухцак, житель Офакима, после ракетного обстрела взял оружие и выехал в сторону Мивтахим, однако по пути столкнулся с террористами. В бою был ранен и организовал свою эвакуацию. При этом он успел оповестить членов отряда самообороны и членов своей общины в Офакиме. Насрин Юсеф, узнав, что отряд самообороны задержал двух проникших в поселок террористов, покинула свой дом, где находились четверо детей, и провела допрос задержанных, позволивший узнать планы группы террористов и нейтрализовать их. Давидьян, хорошо знающий сельскохозяйственную местность в районе фестиваля Реим, спас и вывел в безопасные места более 700 человек.

Факел отрядов самообороны зажгут координатор безопасности кибуца Нир Ам Инбаль Либерман, командир отряда самообороны кибуца Алумим Барак Шалом, член отряда самообороны поселка Хават-Яир Авихай Элья и член отряда самообороны Метулы Таль Левит.

Факел "информационного фронта" зажгут Юсеф Хадад и блоггер Эла Кейнан