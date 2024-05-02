В начале 2023 года количество жалоб на насилие со стороны полицейских выросло на 45%

В первые восемь месяцев 2023 года, на фоне массовых акций протеста против юридической реформы, в отдел минюста по расследованию нарушений, допущенных полицейскими (МАХАШ) было подано 1299 жалоб на насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов. Это на 45% превышает количество жалоб, которые были поданы в 2022 году.

Сайт "Мако" отмечает, что эти данные были получены Институтом демократии.

Рост показателей заметен на протяжении всех восьми месяцев. Например, в январе 2023 года было подано 149 жалоб, при этом за аналогичный период 2022 года было подано 119 жалоб. В марте было подано 217 жалоб в то время, как годом ранее – 121, в июле 2023 года – 214 жалоб (в июле 2022 – 97).

Таким образом за первые восемь месяцев 2023 года было подано столько же жалоб на полицейских, сколько за весь 2022 год.

Запрос был подан доктором Гаем Лурия, научным сотрудником Института демократии, в соответствии с законом о свободе информации. Исследователь призывает "быть осторожными с выводами", поскольку увеличение числа жалоб может быть связано с большим числом ситуаций, в которых происходили столкновения между гражданами и полицией, например, во время демонстраций. Но, по его мнению, эти данные вызывают вопросы, особенно если учитывать даты начала работы нынешнего правительства и вступления в должность нынешнего министра национальной безопасности. Гай Лурия призывает руководство полиции серьезно отнестись к этим данными и убедиться в том, что сотрудники полиции всегда действовали и действуют в соответствии с законом.