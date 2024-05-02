Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 2 мая: интенсивность боевых действий снизилась

В ночь на 2 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям в центре сектора Газы. Источники в Газе сообщали, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Нусейрате. Другой информации не поступало.

Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе снизилась.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 2 мая.