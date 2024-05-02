ЦАХАЛ нанес удары по зданиям, в которых находились боевики "Хизбаллы". Видео
время публикации: 02 мая 2024 г., 21:10 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 21:10
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по зданиям в районе деревни Айта аш-Шаб, в то время, когда там находились боевики "Хизбаллы".
В течение дня был зафиксирован запуск четырех ракет с территории Ливана в сторону горы Дов. Силы противовоздушной обороны успешно перехватили три ракеты, четвертая упала на незастроенной местности. В результате обстрела не было раненых.
ЦАХАЛ обстрелял позиции боевиков, осуществивших запуск ракет.
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