ЦАХАЛ нанес удары по зданиям, в которых находились боевики "Хизбаллы". Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по зданиям в районе деревни Айта аш-Шаб, в то время, когда там находились боевики "Хизбаллы".

В течение дня был зафиксирован запуск четырех ракет с территории Ливана в сторону горы Дов. Силы противовоздушной обороны успешно перехватили три ракеты, четвертая упала на незастроенной местности. В результате обстрела не было раненых.

ЦАХАЛ обстрелял позиции боевиков, осуществивших запуск ракет.