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Израиль

Бен-Гвир и Смотрич призвали Нетаниягу остановить новые назначения в ЦАХАЛе

время публикации: 02 мая 2024 г., 20:30 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 20:30
Бен-Гвир и Смотрич призвали Нетаниягу остановить новые назначения в ЦАХАЛе
Yonatan Sindel/Flash90

Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир высказались против новых назначений в армии и потребовали от Биньямина Нетаниягу "поставить на место" министра обороны и начальника Генштаба. Так они отреагировали на сообщение пресс-служба ЦАХАЛа о новых назначениях в "форуме Генштаба".

Глава партии "Ционут Датит" и министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что новые назначения не должны осуществляться начальником Генштаба, ответственным за провалы армии. "Таким образом не восстановить доверие. Пришло время главе правительства взять в свои руки бразды правления и поставить на место министра обороны и начальника Генштаба", – заявил Смотрич.

Против того, чтобы новые назначения осуществлялись действующим министром обороны, также выступил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. "У Галанта нет мандата на назначение новых генералов и формировать то, как будет выглядеть в будущем "форум Генштаба. Назначения, о которых он объявил сегодня вместе с начальником Генштаба, свидетельствуют о совершенном пренебрежении мнением общественности".

Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу отсранить Йоава Галанта от должности министра обороны.

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