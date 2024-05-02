Полиция объявила о завершении расследования убийства 30-летней Марины Малиновской

Центральный отдел полиции Тель-Авивского округа сообщил о раскрытии жестокого убийства 32-летней Марины Малиновской, тело которой было обнаружено на улице Зерах в тель-авивском районе Шхунат Атиква. Против подозреваемого, 58-летнего Рауфа Шмаилова, было предъявлено предварительное обвинение.

По данным полиции, днем 19 марта в полицию поступило сообщение о женщине в возрасте около 30 лет без признаков жизни, которая лежала на улице Зерах в районе Шхунат Атиква. На теле были следы насилия. Прибывшие на место происшествия медики констатировали ее смерть.

Сотрудники полиции начали сбор улик и розыск подозреваемого. Через несколько часов подозреваемый, 57-летний житель Тель-Авива, был арестован. На допросе полиция установила, что подозреваемый был ранее знаком с пострадавшей. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый жестоко избил Марину Малиновскую у себя в квартире, ударил ее ножом, задушил ее, а затем вынес ее тело и бросил на улице.

Суд время от времени продлевал срок содержания подозреваемого под стражей. После предъявления предварительных обвинений, полиция попросит продлить арест обвиняемого до завершения судебных разбирательств.

Напомним, ранее поступила информация, что перед смертью Марина Малиновская была изнасилована. За последние несколько лет она трижды подавала в полиции жалобы на Рауфа Шмаилова. После того, как между двумя домами в районе Атиква на юге Тель-Авива было найдено тело Марины, следствие по ее жалобам было возобновлено.

В июне 2022 года Малиновская подала против Шмаилова жалобу в полицию, обвинив его в нападении и изнасиловании с причинением телесных повреждений, в октябре 2023 года она подавала жалобу, обвиняя Шмаилова в угрозах, нападении, изнасиловании и причинении телесных повреждений, и последняя жалоба была подана 5 января 2024 года, когда Малиновская обвинила Шмаилова в нападении, незаконном лишении свободы, изнасиловании и содомии. Каждый раз после получения жалоб полиция задерживала Рауфа Шмаилова, а затем отпускала, закрывая дела против него.

Марина Малиновская большую часть своей жизни провела в Украине, она прибыла в Израиль три года назад, во время пандемии коронавируса. По словам социальной работницы, познакомившейся с женщиной в больнице, Марина была жертвой торговцев живым товаром: при прохождении пограничного контроля она сказала, что приехала в гости к друзьям. Сразу после того, как она оказалась в Израиле, у Марины отняли ее паспорт и удостоверение личности и принудили заниматься проституцией.

Малиновская жила с разными мужчинами, в обмен на жилье и еду убирала, готовила и занималась с ними сексом. У нее не было ни своих денег, ни своего имущества – ее жизнью управляли эти мужчины. Она неоднократно попадала в больницы со следами насилия, переломами, иногда поступала в отделение неотложной помощи со следами изнасилования. Но поскольку у нее не было удостоверения личности, и она называла разные имена при записи, до самой ее гибели воедино этот страшный пазл никто не сложил.

На похоронах Марины Малиновской были всего три человека: социальная работница и представительницы правозащитной организации, которые пытались помочь женщине в течение последних ее дней.