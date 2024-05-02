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Израиль

ЦАХАЛ в ночь на 2 мая действовал в районах Шхема, Рамаллы, Калькилии, Хеврона, Бейт-Лехема

время публикации: 02 мая 2024 г., 07:43 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 07:54
ЦАХАЛ в ночь на 2 мая действовал в районах Шхема, Рамаллы, Калькилии, Хеврона, Бейт-Лехема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 2 мая действовали в Шхеме и около Шхема (в Кафр Калиле), в Калькилии, около Рамаллы (в Каландии, Джалазуне), в Хевроне и около Хеврона (в Байт-Уммаре, Идне), в Бейт-Лехеме (в лагерях Айда и Аль-Азза) и около Бейт-Лехема (в Хусане).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 2 мая.

Пограничная полиция проводила ночью операцию в лагере Шуафат, на севере Иерусалима.

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