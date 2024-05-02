Родные похищенных перекрыли шоссе Бегин в Тель-Авиве "на 209 минут"

В Тель-Авиве родные похищенных и поддерживающие их израильтяне перекрыли шоссе Бегин в районе военной базы Генштаба "Кирия". Они заявляют, что намерены оставаться на шоссе 209 минут, по минуте за каждый день, который их близкие находятся в плену ХАМАСа.

По информации сайта "Гаарец", инициаторами этой акции стали жители кибуца Беэри.

Демонстранты требуют от правительства на любых условиях заключить сделку с ХАМАСом, и, если это поможет вернуть домой похищенных, прекратить боевые действия в секторе Газы.