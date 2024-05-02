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Израиль

Родные похищенных перекрыли шоссе Бегин в Тель-Авиве "на 209 минут"

время публикации: 02 мая 2024 г., 18:39 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 18:57
Родные похищенных перекрыли шоссе Бегин в Тель-Авиве "на 209 минут"
Yonatan Sindel/Flash90

В Тель-Авиве родные похищенных и поддерживающие их израильтяне перекрыли шоссе Бегин в районе военной базы Генштаба "Кирия". Они заявляют, что намерены оставаться на шоссе 209 минут, по минуте за каждый день, который их близкие находятся в плену ХАМАСа.

По информации сайта "Гаарец", инициаторами этой акции стали жители кибуца Беэри.

Демонстранты требуют от правительства на любых условиях заключить сделку с ХАМАСом, и, если это поможет вернуть домой похищенных, прекратить боевые действия в секторе Газы.

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