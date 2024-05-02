Родные похищенных перекрыли шоссе Бегин в Тель-Авиве "на 209 минут"
время публикации: 02 мая 2024 г., 18:39 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 18:57
В Тель-Авиве родные похищенных и поддерживающие их израильтяне перекрыли шоссе Бегин в районе военной базы Генштаба "Кирия". Они заявляют, что намерены оставаться на шоссе 209 минут, по минуте за каждый день, который их близкие находятся в плену ХАМАСа.
По информации сайта "Гаарец", инициаторами этой акции стали жители кибуца Беэри.
Демонстранты требуют от правительства на любых условиях заключить сделку с ХАМАСом, и, если это поможет вернуть домой похищенных, прекратить боевые действия в секторе Газы.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2024