New York Times: Израиль согласился на освобождение 33 заложников на первом этапе, т.к. семеро умерли

Власти Израиля согласились на сокращение числа заложников, которых стремятся освободить на первом этапе новой сделки с ХАМАСом – с 40 до 33 – так как стало известно, что некоторые из похищенных умерли, пишет The New York Times со ссылкой на трех израильских чиновников.

Переговоры по новой сделке могут возобновиться 30 апреля.

Ранее, в течение нескольких месяцев Израиль требовал, чтобы ХАМАС освободил как минимум 40 заложников – женщин, пожилых людей и тяжело больных – это было условием для нового длительного прекращения огня. Сейчас израильское правительство готово согласиться на освобождение 33 человек. Судя по имеющимся данным, Израиль получил информацию о том, что некоторые из этого списка (очевидно, семь человек) умерли, находясь в плену.

В общей сложности террористы продолжают удерживать в Газе более 130 заложников (живых и мертвых, захваченных 7 октября 2023 года или ранее).

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года террористы похитили на израильской территории 253 человека. В настоящее время 133 похищенных (живых и мертвых) находятся в Газе. Среди них: четыре человека находятся в плену у ХАМАСа с 2014 года; 130 человек, похищенных 07.10.2023 – 111 мужчин (в их числе двое маленьких детей) и 19 женщин – 119 граждан Израиля и 11 иностранцев (восемь из Таиланда, один из Непала, один из Танзании, один гражданин Франции и Мексики). Еще одна израильтянка считается пропавшей без вести. Тела 33 похищенных удерживаются ХАМАСом в Газе (включая похищенных в 2014 году).

Освобождены/спасены 123 человека: пять израильтян были спасены до первого этапа обмена с ХАМАСом, 81 израильтянин и 24 иностранца были освобождены в ходе первого этапа обмена с ХАМАСом (с 24 по 30 ноября 2023 года), девять похищенных были убиты ХАМАСом и их тела были найдены и вывезены силами ЦАХАЛа, четверо заложников были случайно убиты военнослужащими ЦАХАЛа, двое заложников были спасены в ходе спецоперации 12.02.2024. 12.03 стало известно о гибели еще одного заложника (военнослужащего).

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком