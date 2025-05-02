Прокуратура Израиля просит об экстрадиции в США хакера Александра Блока (Гуревича)

Государственная прокуратура Израиля подала в окружной суд в Иерусалиме ходатайство о признании Александра Блока (Гуревича) подлежащим экстрадиции в США, где он разыскивается по обвинениям в мошенничестве и компьютерных преступлениях.

Александр Блок (Гуревич) был арестован 1 мая перед депортацией в Россию, а утром 2 мая его доставили в Иерусалимский окружной суд на слушание по вопросу о продлении срока его содержания под стражей, сообщает прокуратура.

Судя по сообщению прокуратуры Израиля, Александр Блок (Гуревич) подозревается в причастности ко взлому в 2022 году кросс-чейн моста Nomad и выводу токенов из кошелька Nomad на общую сумму около $2,8 млн. После взлома пользователи кошелька Nomad изъяли оставшиеся токены, полностью опустошив его и нанеся ущерб на общую сумму $186 млн.