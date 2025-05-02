Нетаниягу между Трампом и Смотричем, между "харедим" и оппозицией. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Май 2025 года обещает быть щедрым на события. В этом месяце президент США Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию – и он хочет, чтобы этот визит проходил в атмосфере полной, по возможности, тишины в секторе Газы. На следующей неделе возобновляет работу Кнессет – и закон о призыве снова будет на повестке дня. Если добавить к этому заявление министра юстиции Ярива Левина, сделанное на этой неделе, о том, что он намерен возобновить продвижение юридической реформы, становится ясно, насколько бурной будет парламентская и внепарламентская политическая жизнь в ближайшие месяцы. Ожидается, что в мае БАГАЦ издаст постановление по поводу апелляции против увольнения Ронена Бара и несмотря на то, что глава ШАБАКа объявил дату ухода в отставку, и правительство эту дату приняло, совершенно не очевидно, что речь идет об окончании дела. В мае должен начаться и перекрестный допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу в окружном суде.

Победа Бара, опасения Нетаниягу

Объявив на этой неделе о дате своего ухода в отставку, глава ШАБАКа Ронен Бар, по сути, зафиксировал свою победу в шахматной партии против премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Уже 7 октября 2023 года всем, в том числе самому Бару, было ясно, что он не останется долго на посту главы спецслужбы. Конфликт, разразившийся в последние месяцы между ним и Нетаниягу, поставил на повестку дня вопрос о том, когда именно уйдет с должности Бар, кто определит эту дату и как это будет выглядеть в глазах израильского общества. Сегодня у Ронена Бара есть все основания быть удовлетворенным.

Сразу после публикации отчета ШАБАКа по событиям 7 октября 2023 года (отчета, в котором было гораздо больше обвинений в адрес политического руководства нежели анализа провалов ШАБАКа), Ронен Бар оговорил условия своего ухода с должности. Там речь шла об освобождении всех заложников, создании государственной следственной комиссии, назначении преемником одного из заместителей Бара. Эти условия никто всерьез не воспринял, однако "музыка" была понятной и недвусмысленной. "Я и только я решу, когда уходить в отставку", – дал понять Бар правительству.

Нетаниягу в долгу не остался, и меньше чем через две недели правительство проголосовало за увольнение Ронена Бара. Главе ШАБАКа было предписано покинуть должность не позднее 10 апреля.

Ронен Бар не стал подавать апелляцию в БАГАЦ, нашлось немало желающих сделать это и без него. Несмотря на то, что глава Верховного суда Ицхак Амит является верным учеником и последовательным продолжателем концепции Аарона Барака, согласно которой "всё подсудно", даже Амит, не говоря уже о его заместителе судье Ноаме Солберге, не хотел быть тем, кто выносит вердикт по тяжбе между премьер-министром Израиля и главой Общей службы безопасности. Суд отправил стороны договариваться. Если попытки договориться и имели место, то ни к чему они не привели. Бар и Нетаниягу представили в суд свои декларации, после чего глава ШАБАКа перехватил инициативу и объявил дату своего ухода с должности – 15 июня 2025 года. По сути, Бар не оставил Нетаниягу выбора. Дата увольнения – 10 апреля – давно прошла, БАГАЦ наложил запрет на реализацию решения об увольнении до завершения рассмотрения апелляции. Если бы правительство отклонило бы дату, назначенную Баром, решение вернулось бы в БАГАЦ. Никто не пророк, никто не знает, какое решение вынесли бы Амит, Солберг и Дафна Барак-Эрез, однако тон, звучавший в зале суда не предвещал правительству ничего хорошего. Нетаниягу решил не испытывать судьбу.

Однако совершенно не очевидно, что речь идет о финале. Истцы, которых поддерживает юридический советник правительства Гали Баарав-Миара, должны не позднее 7 мая дать ответ в БАГАЦ, согласны ли они с требованием правительства закрыть дело в связи с тем, что Бар объявил об отставке. Очень может быть, что Баарав-Миара потребует от суда издать вердикт, в котором будут очерчены правила увольнения главы ШАБАКа, помимо одной строчки, записанной в законе о ШАБАКе, где говорится о том, что правительство имеет право уволить главу спецслужбы еще до окончания срока его каденции. Нетаниягу этого не хочет, а еще меньше он хочет, чтобы суд взял на себя изучение деклараций, поданных им и главой ШАБАКа в попытке дать ответ на вопрос, кто из двоих говорит неправду. Шанс на то, что БАГАЦ возьмет эту миссию на себя, крайне невысок, однако пути Ицхака Амита неисповедимы. Нетаниягу рисковать не хочет, именно поэтому он согласился отдать Бару победу в дискуссии о том, когда глава ШАБАКа уйдет в отставку.

И немного о декларациях, представленных Роненом Баром и Биньямином Нетаниягу в Верховный суд. На данный момент, нет возможности ответить на вопрос, кто говорит правду, а кто лжет. Бар утверждает, что Нетаниягу требовал от него подписать документ, который должен был освободить премьера от необходимости давать показания в суде во время войны. Нетаниягу представил цитаты бесед с Баром, в которых он требует сделать все, чтобы суд не прерывался ни на день. Бар заявил в ответ, что речь идет о частичных и тенденциозных цитатах. Кто говорит правду? Иди знай.

И все же два факта очевидны благодаря декларациям. За час и 15 минут до начала атаки ХАМАСа глава ШАБАКа отдавал распоряжения, суть которых заключалась в необходимости воздержаться от шагов, которые могут привести к эскалации, которой возможно противник не хочет ("мискалькуляция").

Второй факт: за четыре дня до начала войны Ронен Бар высказывал тезис о том, что улучшение гуманитарной ситуации в секторе является фактором стабильности. ХАМАС в тот момент заканчивал приготовления к началу войны. Это не снимает вопросов, касающихся деятельности политического руководства, это не дает ответа на вопрос о том, связано ли, и если да, то в какой степени, увольнение Бара результатом того, что он ведет расследования в отношении приближенных Нетаниягу. Это лишь не оставляет сомнений, если они еще у кого-то были, что провал ШАБАКа является результатом концепции, а не тактической ошибки.

Стоит отметить также, что расследование в отношении А., резервиста ШАБАКа, началось после того, как он передал журналистам в том числе и информацию о позиции Ронена Бара за четыре дня до начала войны. Есть те, кто утверждают, что расследование стало результатом предания гласности фактов, которые глава ШАБАКа хотел скрыть от общественности.

Сделка с ХАМАСом: Нетаниягу между Трампом и Смотричем

Премьер-министру не впервой оказываться между американским молотом и право-коалиционной наковальней. В настоящий момент складывается впечатление, что эта конструкция формируется вновь. В мае президент США Дональд Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию. Есть даже те, кто утверждают, что этот визит американского президента завершится подписанием соглашения между США и Саудовской Аравией с участием или без участия Израиля. Как бы то ни было, американский президент хочет, чтобы визит в регион проходил в атмосфере тишины в секторе Газы. Для этого нужна сделка, и переговоры идут. Насколько они перспективны, пока неясно, тем более, что у каждой публикации есть оттенок, соответствующий той картине, которую хотят показать.

На правом фланге израильской политики этими нюансами озабочены сильно меньше, чем возможностью того, что Нетаниягу пойдет на сделку, завершающую войну еще до того, как ХАМАС будет разгромлен. На данный момент роль главного предостерегающего взял на себя министр финансов и глава "Ционут Датит" Бецалель Смотрич. Его коллега-конкурент по правому флангу Итамар Бен-Гвир пришел к соглашению с юридическим советником правительства Гали Баарав-Миарой по поводу его полномочий, а значит она будет представлять Бен-Гвира в ходе рассмотрения апелляции против его повторного назначения на пост министра национальной безопасности. Вряд ли так себя вел бы политик, который планировал бы вновь выходить из правительства первым. На сей раз Бен-Гвир оставил роль паровоза Смотричу, и тот, стимулированный неутешительной ситуацией в опросах, повел агрессивную линию. В День памяти павших он выступил в школе предармейской подготовки в Эли. "История не простит вам и нам, если мы упустим возможность изменить Ближний Восток", – сказал Смотрич, адресуясь к премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

По мере приближения к началу последнего года работы коалиции, риторика всегда обостряется. Выборы в Кнессет 26-го созыва должны пройти в октябре 2026 года. Израильская традиция гласит, что шанс любой коалиции на пребывание у власти весь отведенный срок крайне невысок. С уверенностью можно сказать, что предвыборный год уже начался или начнется в самое ближайшее время. В оппозиции, кстати, убеждены, что высказывание министра стратегического планирования Рона Дермера, согласно которому война закончится через 12 месяцев, напрямую связано с оценкой, в соответствии с которой, выборы пройдут весной следующего года. Для того, чтобы выборы состоялись в мае 2026-го, Кнессет должен быть распущен в ноябре 2025-го. Очень может быть, что это и есть ориентировочный план Нетаниягу. И в этом отношении выход Смотрича из правительства в случае сделки с ХАМАСом мало что меняет. Во-первых, при 68 мандатах Смотрич обвалить коалицию не в состоянии, а последует ли за ним Бен-Гвир – неясно. Во-вторых, даже в случае выхода и "Ционут Датит", и "Оцма Иегудит" из правительства в случае сделки, оппозиция предоставит Нетаниягу краткосрочную "сеть безопасности".

Мне всегда казалось преувеличенной связь внутренней политики со сделкой с ХАМАСом. Выбирая между Смотричем и Трампом, как все видели в январе 2025 года, Нетаниягу выбирает Трампа. Есть немало причин, по которым сделки с ХАМАСом до сих пор нет. Внутриполитическая причина, которая не была главной ранее, становится еще менее весомой по мере приближения к выборам.

Возобновление работы Кнессета: закон о призыве и оппозиция

В последние дни глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн сделал неожиданное заявление. "По моему ощущению, еще неделя или две, и мы достигнем соглашения о принципах закона о призыве", – сказал Эдельштейн. Он добавил, что, если это произойдет, рабочая группа комиссии начнет формулировать текст закона. "Я не могу дать обязательств по поводу даты утверждения законопроекта", – отметил при этом Эдельштейн.

Совсем недавно казалось, что обсуждение законопроекта в тупике, и никуда не ведет. В то же время на Эдельштейна продолжает оказываться давление со стороны приближенных премьер-министра. От него требуют утверждения закона, который будет приемлем для ШАС и "Яадут а-Тора". Более того, вновь публиковались сведения об угрозах сменить Эдельштейна на посту главы комиссии на более сговорчивого депутата.

Пока неясно, что изменилось в раскладе сил в дискуссии по поводу закона о призыве. Идет ли речь, о гибкости, проявленной Эдельштейном, или его заявления – это не более чем трюк, направленный на то, чтобы понизить уровень давления. Картина прояснится в ближайшие недели.

5 мая возобновляет работу Кнессет. В период пасхальных каникул не было недостатка в различных угрозах со стороны ультраортодоксальных партий. Остается ждать и наблюдать за тем, в какой степени угрозы будут совпадать с действиями.

В оппозиции, в свою очередь, также готовятся к возобновлению работы Кнессета. Помимо очевидных оппозиционных задач, связанных с борьбой с правительством, между лидерами оппозиции обозначаются трения. Глава партии "Демократим" Яир Голан, выступая на мероприятии "Шабаттарбут" в Холоне, заявил, что намерен баллотироваться на пост премьер-министра. С аналогичным заявлением (до и после Голана) выступил глава НДИ Авигдор Либерман.

С практической точки зрения, такие заявления не имеют особого значения. В Израиле нет прямых выборов главы правительства, а формирует коалицию тот, кому удается показать президенту, что он имеет наибольшие шансы сделать это. Однако такие заявления Голана и Либермана направлены на то, чтобы консолидировать вокруг себя избирателей лагеря противников нынешней коалиции.

Голана можно назвать наиболее леворадикальным представителем оппозиции. Либерман находится на правом ее краю. Между этими двумя политиками есть немало разногласий, в то же время Авигдор Либерман не скрывает своего уважения к Яиру Голану, к его боевым заслугам, к мужеству, проявленному им 7 октября 2023 года. Однако в политике решают не личные симпатии или антипатии, а интересы. Шанс Голана сформировать правительство пока остается крайне невысоким, несмотря на заметный рост в опросах.

Помимо желания привести к консолидации сторонников, и Голан, и Либерман намерены опередить своего главного конкурента – Нафтали Беннета, выбирающего момент для вступления в игру. Заявления, сделанные ими направлены на то, чтобы удержать свой электорат в тот момент, когда Беннет заявил о возвращении в активную политику. Не стоит сбрасывать со счетов и проваливающегося в опросах лидера оппозиции Яира Лапида, и еще недавно лидировавшего в опросах Бени Ганца. Есть в оппозиции и другие претенденты на пост премьер-министра.