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Израиль

В Верхней Галилее вспыхнул пожар, на месте работают пожарные расчеты и авиация

Пожары
время публикации: 02 мая 2025 г., 18:18 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 18:18

7 пожарных расчетов и два пожарных самолета работают над тушением крупного пожара, вспыхнувшего на открытой местности между поселками Тфахот и Мрар в Верхней Галилее.

Сообщется, что это крупный пожар, распространяющийся по нескольким направлениям из-за сильных ветров. Пожарные прилагают усилия, чтобы остановить распространение огня в направлении жилых домов и расположенных поблизости теплиц.

Израиль
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