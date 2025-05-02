В Верхней Галилее вспыхнул пожар, на месте работают пожарные расчеты и авиация

7 пожарных расчетов и два пожарных самолета работают над тушением крупного пожара, вспыхнувшего на открытой местности между поселками Тфахот и Мрар в Верхней Галилее.

Сообщется, что это крупный пожар, распространяющийся по нескольким направлениям из-за сильных ветров. Пожарные прилагают усилия, чтобы остановить распространение огня в направлении жилых домов и расположенных поблизости теплиц.