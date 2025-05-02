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Израиль

ЦАХАЛ: на Голанских высотах погиб сержант Нив Даяг

Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
время публикации: 02 мая 2025 г., 09:36 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 09:42
ЦАХАЛ: на Голанских высотах погиб сержант Нив Даяг
Пресс-служба ЦАХАЛа

Утром 2 мая пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в результате аварии во время боевых действий на Голанских высотах погиб 19-летний сержант Нив Даяг из Рамат а-Шарона, боец 890-го батальона бригады "Цанханим".

Еще двое бойцов из того же батальона, а также военнослужащий из штаба 474-й бригады "А-Голан" получили легкие травмы. Пострадавшие доставлены в больницу.

По данному трагическому инциденту проводится расследование.

Имя погибшего военнослужащего внесено в список солдат и офицеров павших в ходе войны "Железные мечи".

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