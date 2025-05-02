Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал цели на юге Ливана

Ливанские источники сообщают, что утром 2 мая БПЛА ЦАХАЛа атаковал два помещения, прилегающих к заправочной станции в Хуле, на юге сектора. Возник пожар, есть раненые.

ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.

Напомним, что 1 мая в районе Мис аль-Джабаля, на юге Ливана, в результате авиаударов были ликвидированы, по меньшей мере, двое террористов "Хизбаллы". ЦАХАЛ сообщал, что был уничтожен боевик "Радуана", а затем еще один террорист "Хизбаллы", который действовал в приграничной зоне и собирал разведданные. В ливанских соцсетях были опубликованы имена убитых: Иззат Карут ("Радуан"/"Хизбалла") и Усама Фархат ("Хизбалла").