МАДА: во время обстрела из Йемена был травмирован один человек
время публикации: 02 мая 2025 г., 05:41 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 05:44
В 5:40 служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила об одном пострадавшем мужчине, который был травмирован по пути в бомбоубежище.
В 5:31-5:34 2 мая на севере Израиля сработала тревога "Цева адом". ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена.
Сирены были слышны от Хайфе до Афулы.
В 5:36 был слышен сильный взрыв – не только в северных, но и в центральных районах Израиля.
В 5:41 ЦАХАЛ уведомил: "Были предприняты попытки перехвата, результаты которых изучаются".