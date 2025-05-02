МАДА: во время обстрела из Йемена был травмирован один человек

В 5:40 служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила об одном пострадавшем мужчине, который был травмирован по пути в бомбоубежище.

В 5:31-5:34 2 мая на севере Израиля сработала тревога "Цева адом". ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена.

Сирены были слышны от Хайфе до Афулы.

В 5:36 был слышен сильный взрыв – не только в северных, но и в центральных районах Израиля.

В 5:41 ЦАХАЛ уведомил: "Были предприняты попытки перехвата, результаты которых изучаются".