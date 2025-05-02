ЦАХАЛ: ликвидирован один из главарей террористической инфраструктуры в Шхеме

В пятницу, 2 мая, бойцы спецподразделения "Дувдеван", следуя указаниям, полученным от ШАБАКа, действовали в лагере беженцев Балата для задержания одного из главарей террористической инфраструктуры в этом районе.

В ходе операции разыскиваемый был ликвидирован.

Террорист, Омар Мустафа Абу Лайл, житель Шхема, один из главарей террористической инфраструктуры в Балате в последние годы, был причастен к нескольким обстрелам сил ЦАХАЛа в районе Шхема. Кроме того, он был задействан в оказании помощи в передаче оружия террористическим структурам в Шхеме и Дженине, а также известен тем, что предоставлял убежище и помощь разыскиваемым террористам.

Кроме того, силы безопасности обыскали автомобиль террориста и обнаружили в нем пистолет и патроны к нему. Еще один террорист, находившийся в доме, был задержан и передан для допроса силами безопасности.

Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа продолжат действовать для предотвращения террора в Иудее и Самарии.