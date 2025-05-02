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Израиль

ЦАХАЛ: ликвидирован один из главарей террористической инфраструктуры в Шхеме

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 02 мая 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 19:25
ЦАХАЛ: ликвидирован один из главарей террористической инфраструктуры в Шхеме
Пресс-служба ЦАХАЛа

В пятницу, 2 мая, бойцы спецподразделения "Дувдеван", следуя указаниям, полученным от ШАБАКа, действовали в лагере беженцев Балата для задержания одного из главарей террористической инфраструктуры в этом районе.

В ходе операции разыскиваемый был ликвидирован.

Террорист, Омар Мустафа Абу Лайл, житель Шхема, один из главарей террористической инфраструктуры в Балате в последние годы, был причастен к нескольким обстрелам сил ЦАХАЛа в районе Шхема. Кроме того, он был задействан в оказании помощи в передаче оружия террористическим структурам в Шхеме и Дженине, а также известен тем, что предоставлял убежище и помощь разыскиваемым террористам.

Кроме того, силы безопасности обыскали автомобиль террориста и обнаружили в нем пистолет и патроны к нему. Еще один террорист, находившийся в доме, был задержан и передан для допроса силами безопасности.

Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа продолжат действовать для предотвращения террора в Иудее и Самарии.

Израиль
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