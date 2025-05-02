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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 2 мая: прохладно, слабые дожди на севере

Погода
Дожди
время публикации: 02 мая 2025 г., 05:48 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 05:55
Прогноз погоды в Израиле на 2 мая: прохладно, слабые дожди на севере
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 2 мая, температура будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Возможны слабые дожди на севере страны.

В Иерусалиме – 13-22 градусов, в Тель-Авиве – 17-23, в Хайфе – 16-22, в Эйлате – 21-30, в Беэр-Шеве – 15-26, в Мицпе-Рамоне – 14-24, на побережье Мертвого моря – 21-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-24, в Ариэле – 15-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-26, на Голанских высотах – 14-24.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 10 км/ч).

В субботу – температура без существенных изменений, местами дожди. В воскресенье-понедельник температура немного понизится, местами слабые дожди.

Израиль
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