Пророссийские активисты проводят юбилейный автопробег в Израиле, приуроченный к юбилею Победы

Российское государственное агентство РИА Новости сообщило о проведении в пятницу, 2 мая, в Израиле "крупнейшего на Ближнем Востоке автомотопробега", приуроченного к празднованию 80-летия Победы.

В публикации поясняется, что речь идет о колонне из десятков автомобилей и мотоциклов, которая движется из Метулы в сторону Эйлата со "знаменами Победы, георгиевскими лентами, фотографиями воевавших родственников, флагами России и Израиля". "Некоторые участники одеты в форму солдат Красной Армии, что придает акции особенный символизм", – отмечается в публикации РИА Новости.

Соорганизатор пробега, глава мотоклуба "Небесные тихоходы" Вахтанг Цинцадзе отметил, что речь идет о юбилейном, 10-м подобном автомотопробеге в Израиле.

В прошлом году, когда Метула еще обстреливалась террористами "Хизбаллы", автомотопробег проводился по тому же маршруту.