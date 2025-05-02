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Израиль

Пророссийские активисты проводят юбилейный автопробег в Израиле, приуроченный к юбилею Победы

Израиль
Россия
время публикации: 02 мая 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 09:50
Кадр с мероприятия в мае 2024 года
Facebook Посольства РФ в Израиле

Российское государственное агентство РИА Новости сообщило о проведении в пятницу, 2 мая, в Израиле "крупнейшего на Ближнем Востоке автомотопробега", приуроченного к празднованию 80-летия Победы.

В публикации поясняется, что речь идет о колонне из десятков автомобилей и мотоциклов, которая движется из Метулы в сторону Эйлата со "знаменами Победы, георгиевскими лентами, фотографиями воевавших родственников, флагами России и Израиля". "Некоторые участники одеты в форму солдат Красной Армии, что придает акции особенный символизм", – отмечается в публикации РИА Новости.

Соорганизатор пробега, глава мотоклуба "Небесные тихоходы" Вахтанг Цинцадзе отметил, что речь идет о юбилейном, 10-м подобном автомотопробеге в Израиле.

В прошлом году, когда Метула еще обстреливалась террористами "Хизбаллы", автомотопробег проводился по тому же маршруту.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 мая 2024

Посольство РФ в Израиле сообщило о проведении автомотопробега в честь "Дня Победы"