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Израиль

Ликвидирован командир "ракетчиков" террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана

время публикации: 02 ноября 2024 г., 20:17 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 20:31
Ликвидирован командир "ракетчиков" террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Истребитель ВВС ЦАХАЛа, действуя под руководством командования Северным округом, уничтожил террориста Джафара Хасара Фаура, командира "ракетчиков" подразделения "Насер" террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана.

Вместе с ним был ликвидирован командир местного подразделения беспилотников.

Фаур отвечал за обстрелы, осуществляемые из восточного сектора Ливана, именно оттуда 8 октября 2023 года был начат обстрел израильской территории.

Фаур ответственен, среди прочего, за ракетный обстрел Голанских высот, в результате которого погибли супруги из поселка Орталь, обстрел Мадждаль-Шамса, в результате которого погибли 12 детей и были ранены десятки других мирных жителей, а также за обстрел Метулы, в результате которой погибли пятеро мирных жителей.

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