Ликвидирован командир "ракетчиков" террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана
Истребитель ВВС ЦАХАЛа, действуя под руководством командования Северным округом, уничтожил террориста Джафара Хасара Фаура, командира "ракетчиков" подразделения "Насер" террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана.
Вместе с ним был ликвидирован командир местного подразделения беспилотников.
Фаур отвечал за обстрелы, осуществляемые из восточного сектора Ливана, именно оттуда 8 октября 2023 года был начат обстрел израильской территории.
Фаур ответственен, среди прочего, за ракетный обстрел Голанских высот, в результате которого погибли супруги из поселка Орталь, обстрел Мадждаль-Шамса, в результате которого погибли 12 детей и были ранены десятки других мирных жителей, а также за обстрел Метулы, в результате которой погибли пятеро мирных жителей.