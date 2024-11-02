"Цева адом" на границе с Газой, ответственность за обстрел взял на себя "Исламский джихад"
время публикации: 02 ноября 2024 г., 21:17 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 21:31
В субботу, 2 ноября, в 21:02 на границе с сектором Газы была слышна воздушная тревога. "Цева адом" в прозвучала в Сдероте, а также кибуцах Ибим и Мефалсим.
Зафиксирован запуск двух ракет с территории сектора. Обе они упали на незастроенной местности. О пострадавших не сообщается.
Ответственность за обстрел Сдерота взяли на себя "Бригады Аль-Кудс" (боевое крыло "Исламского джихада").