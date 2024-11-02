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Израиль

Командование тылом обновило инструкции для населения

время публикации: 02 ноября 2024 г., 18:16 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 18:33
Командование тылом обновило инструкции для населения
Пресс-служба ЦАХАЛа

По итогам совещания по оценке ситуации Командование тылом приняло решение о снятии части ограничений в населенных пунктах на севере Израиля. Инструкции были обновлены в 18:00.

Изменения коснулись населенных пунктов Нижней Галилеи и Южных Голан (а также некоторых населенных пунктах Иорданской долины), которые перейдут с частичного уровня активности на полный с ограничением собраний до 2000 человек.

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