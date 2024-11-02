Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 2 ноября, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются дожди по всей стране – утром на севере, после полудня ливни с грозами в большинстве районов страны. Возможны затопления, в основном на востоке страны.

В Иерусалиме – 17-22 градусов, в Тель-Авиве – 19-25, в Хайфе – 21-24, в Эйлате – 19-28, в Беэр-Шеве – 18-25, в Мицпе-Рамоне – 15-24, на побережье Мертвого моря – 23-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-24, в Ариэле – 17-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-28, на Голанских высотах – 19-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градуса, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 15 км/ч).

В воскресенье-понедельник температура понизится, дожди. Во вторник ожидается повышение температуры.