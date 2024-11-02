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Израиль

Служба "Маген Давид Адом" обнародовала видео с место падения ракеты в Тире

время публикации: 02 ноября 2024 г., 03:06 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 03:06
Служба "Маген Давид Адом" обнародовала видео с место падения ракеты в Тире
Пресс-служба МАДА

Одна из ракет, запущенных из Ливана, глубокой ночью, попала в трехэтажный жилой дом в Тире.

Служба "Маген Давид Адом" передала, что рядом со зданием, в которое попала ракета, находились восемь человек, из которых двое (17-летний подросток и 22-летняя девушка) получили ранения средней тяжести и пятеро ранены легко.

Мэр Тиры сообщил радиостанции "Кан Бет", что ракета попала в трехэтажный дом. Все раненые – члены одной семьи.

На месте работают спасательные службы, которые проверяют, нет ли в поврежденном здании людей, нуждающихся в медицинской помощи.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" обнародовала видео с места происшествия.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 ноября 2024

В результате падения ракеты в Тире ранены семь человек