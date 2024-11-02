Сигнал тревоги прозвучал в центре Израиля. ЦАХАЛ: несколько ракет запущены из Ливана

В 02:17 система раннего предупреждения о ракетном ракетном обстреле активирована в населенных пунктах округов Шарон и Дан.

Сигнал тревоги прозвучал в Герцлии, Кфар-Сабе, Раанане, Од а-Шарон.

Взрывы слышали жители Тель-Авива, Холона, Бат-Яма, Петах-Тиквы, Рамат-Гана.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск ракет с территории Ливана.

Служба "Маген Давид Адом" не получала сообщений о раненых в результате обстрела. Бригады "скорой помощи" отправлены к возможным местам падения обломков.