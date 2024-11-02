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Израиль

Сигнал тревоги прозвучал в центре Израиля. ЦАХАЛ: несколько ракет запущены из Ливана

время публикации: 02 ноября 2024 г., 02:21 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 02:25
Сигнал тревоги прозвучал в центре Израиля. ЦАХАЛ: несколько ракет запущены из Ливана
AP Photo/Leo Correa

В 02:17 система раннего предупреждения о ракетном ракетном обстреле активирована в населенных пунктах округов Шарон и Дан.

Сигнал тревоги прозвучал в Герцлии, Кфар-Сабе, Раанане, Од а-Шарон.

Взрывы слышали жители Тель-Авива, Холона, Бат-Яма, Петах-Тиквы, Рамат-Гана.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск ракет с территории Ливана.

Служба "Маген Давид Адом" не получала сообщений о раненых в результате обстрела. Бригады "скорой помощи" отправлены к возможным местам падения обломков.

Израиль
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