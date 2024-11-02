В Самарии задержаны двое арабов, напавших на израильского пастуха с камнями и молотком

В субботу, 2 ноября, в Самарии несколько арабов напали на израильского пастуха, вооружившись камнями и молотком.

Полицейские быстро прибыли на место и задержали двух подозреваемых (в возрасте 45 и 50 лет).

По окончании предварительного расследования задержанные были заключены под стражу, и полиция намерена ходатайствовать перед судом о продлении срока их содержания под стражей.