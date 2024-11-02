162-я дивизия ЦАХАЛа продолжает операцию в районе Джабалии

Силы ЦАХАЛа действуют в секторе Газы. 162-я дивизия продолжает операцию в районе Джабалии. За минувшие сутки в этом районе были уничтожены десятки террористов, также были атакованы несколько военных зданий.

Бойцы бригады "Нахаль" под командованием дивизии Газы продолжают боевые действия в районе Рафиаха, силы 252-й дивизии – в центре сектора. За вчерашний день там были ликвидированы несколько террористов, уничтожена террористическая инфраструктура и обнаружено большое количество оружия.