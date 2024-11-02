x
02 ноября 2024
|
последняя новость: 11:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 ноября 2024
|
02 ноября 2024
|
последняя новость: 11:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

162-я дивизия ЦАХАЛа продолжает операцию в районе Джабалии

время публикации: 02 ноября 2024 г., 10:45 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 10:52
162-я дивизия ЦАХАЛа продолжает операцию в районе Джабалии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа действуют в секторе Газы. 162-я дивизия продолжает операцию в районе Джабалии. За минувшие сутки в этом районе были уничтожены десятки террористов, также были атакованы несколько военных зданий.

Бойцы бригады "Нахаль" под командованием дивизии Газы продолжают боевые действия в районе Рафиаха, силы 252-й дивизии – в центре сектора. За вчерашний день там были ликвидированы несколько террористов, уничтожена террористическая инфраструктура и обнаружено большое количество оружия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 ноября 2024

393-й день войны: удар "Хизбаллы" по центру Израиля, ЦАХАЛ атакует в Ливане и Газе. Хронология